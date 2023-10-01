Программу промышленного туризма разрабатывает обувная фабрика в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Программу промышленного туризма разрабатывают на тюменском предприятии, выпускающем обувь. Запустить экскурсии на фабрику в тестовом режиме планируют до конца 2023 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор, соучредитель компании "Сибирская обувь" Юрий Федотов.

"Сейчас разрабатываем программу для того, чтобы можно было включить наше предприятие в промышленный туризм. Это даст нам дополнительный трафик. То, что в Тюмени есть обувное производство, мало кто знает. Мы сейчас как раз работаем на популяризацию данного вопроса", – сказал Юрий Федотов.

Как только предприятие займется промышленным туризмом, местные жители и гости города смогут узнать, как шьют обувь, познакомятся со всем циклом производства этой продукции.

Компанию "Сибирская обувь" можно назвать продолжателем знаменитой тюменской обувной фабрики "Восход". С 2012 по 2016 годы Юрий Федотов работал там заместителем генерального директора. В 2018 году это предприятие закрылось. Спустя год Юрий Федотов вместе с соучредителем Артемом Антосиком организовали собственное производство под брендом "Сибирский след".

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

20 и 21 октября предприятие представило свою продукцию на выставке "Тюменская марка" в Выставочном зале. Руководство компании отметило интерес посетителей к обуви, которую выпускают в областной столице, и товарам местных производителей в целом. Продукцию под брендом "Сибирский след" отправляют по всей России и в страны СНГ. Ранее тюменскую обувь как кожаную, так и меховую поставляли за границу.

Инна Пахомова