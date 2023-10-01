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Жители Тюменской области могут подать показания счетчиков через приложение "Госуслуги.Дом"

Общество, 12:16 22 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подать показания приборов учета через мобильное приложение "Госуслуги.Дом" могут жители Тюменской области. Также, здесь реализован сервис оплаты счетов за коммунальные услуги, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Данные о недвижимости загружаются автоматически.

"Госуслуги.Дом" — это платформа для решения всех вопросов в отрасли ЖКХ. Владельцам квартир доступна информация о капитальном ремонте, сроках поверки счетчиков. Кроме того, можно проводить собрания собственников онлайн, подавать заявки в управляющие организации, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.

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# госуслуги , ЖКХ , мобильное приложение

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