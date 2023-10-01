В Тюменской области туристы могут пройти по следам британских подданных и сибирских аристократов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Однодневную экскурсию "Шотландцы в Сибири" запускают в Тюмени. Первая познавательная встреча по следам истории путешествий британских подданных и сибирских аристократов состоится 12 ноября.

"Совмещая автобусные и пешеходные маршруты, наша экскурсия предоставит вам возможность погрузиться в историю, которая много лет назад завоевала сердца и британцев, и сибирских аристократов. Мы также узнаем о ранних предпринимателей в области маслоделия Западной Сибири", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор экскурсии, представитель агентства путешествий "Сибирь-Тур" Мария Тарасова.

Экскурсия разделена на три части. Первой точкой станет "Музей тюменских историй" по адресу: ул. Володарского, 24. Гости смогут насладиться аутентичным шотландским чаем, предложенным хозяйкой. Затем они отправятся на обзорную автобусную экскурсию по деревням Черная речка и Мичурино. Здесь туристам расскажут о семье Вардроппер и продемонстрируют артефакты, сохранившиеся до наших дней.

Вторая часть – это автобусно-пешеходная экскурсия "Семь деревень". Отдыхающие проведут время на свежем воздухе, погрузятся в историю тюменского края, исследуя его через призму историй семи деревень. Угощать гостей будут чаем с медом и глинтвейном.

Третья часть пройдет в гостевом доме "Памфил" в д. Черная речка. В уютном доме для посетителей приготовят обед из фермерских продуктов, включая крафтовый сыр, хлеб на закваске, мясные колбаски по старинным рецептам, копченую рыбу, травяные чаи.

Экскурсия достаточно продолжительная. Она продлится с 10 до 17 часов. Возрастное ограничение: 6+.

Новинку презентовали на выставке "Тюменская марка", которая состоялась в Выставочном зале 20-21 октября. Это не единственный продукт турсферы, который представили здесь для бизнесменов и компаний: в городе запустили автобусную экскурсию с аудиогидом "Тюмень — врата Сибири".

Инна Пахомова