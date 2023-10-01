Тюменские дзюдоисты представят регион на первенстве России

| Фото: ЦПСР «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦПСР «Тюмень-дзюдо»

Тюменские спортсмены выступят на первенстве России по дзюдо, который пройдет в Туле с 23 по 26 ноября. Такая возможность появилась у тюменцев благодаря победам в первенстве УФО, которое прошло в Сургуте. Дзюдоисты там завоевали семь наград, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Для тех ребят, которые по каким-то причинам не смогли завоевать путевки, такой шанс еще представится в ближайшие выходные, так как в Тюмени состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные 100-летию Общества "Динамо". Они также являющиеся отборочными", - сказал заместитель директора по спорту "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" Александр Фирстов.