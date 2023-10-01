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Проект "Поэтический салон" запустят для ишимцев в ноябре

Общество, 10:03 29 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Поэтический салон" запустят для ишимцев с 1 ноября. Автор инициативы Карина Канапина хочет познакомить детей и молодежь с особенностями родного края через творчество местных поэтов.

Об этом она рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Участником может стать любой человек в возрасте от 10 лет до 21 года из Ишима и Приишимья. Ребята должны записать видеоролик, как они читают стихотворение одного из местных авторов.

"Далее наше жюри отсмотрит все работы и выберет победителей. Сколько по итогу будет финалистов, пока не известно, все зависит от полученных нами заявок. Критерии, как обычно в таких конкурсах, это артистичность, эмоциональность, выразительность, знание произведения наизусть", – добавила руководитель проекта.

Кроме онлайн-чтения произведений организатор подготовит для жителей творческие посиделки и мастер-класс по росписи шопперов. Завершится проект 25 ноября, где на итоговом мероприятии наградят победителей и вручат подарки всем участникам.

Отметим, что Карина Канапина выиграла на реализацию своего проекта 45 тыс. рублей по результатам второй волны конкурса "Моя идея". Деньги она направит на закупку презентов и расходные материалы.

Всего поддержку получили 12 проектов от представителей Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима и Заводоуковска.

Виктория Макарова

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# Ишим , конкурс чтецов , поэтический вечер , стихотворения

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