Супруги Киричук раскрыли тюменцам секрет долгой счастливой жизни

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Супруги Степан и Галина Киричук отметили 55-летие совместной жизни. Чествование юбиляров прошло в Янтарном зале Дворца бракосочетаний в Тюмени 27 октября. Их имена занесены в Почетную книгу юбиляров Тюмени.

Им вручили благодарственное письмо губернатора Тюменской области Александра Моора и изумрудную медаль регионального правительства за любовь и верность.

Степану и Галине было около 20 лет, когда они впервые встретились на пешеходном мосту у железнодорожного вокзала Тюмени. Путевая машинная станция № 170 оказалось общим местом работы: Галина работала техником, Степан - работник путей. Постепенно легкий флирт перерос в большую любовь. 19 октября 1968 года они зарегистрировали отношения.

Только благодаря жене, признался юбиляр, он сумел от рядового сотрудника путей сообщения дойти до высоких руководящих постов. Напомним, с 1993 до 2005 годов Степан Киричук был главой администрации Тюмени. Имеет звания "Почетный житель Тюменской области", "Почетный житель Тюмени".

"Он был очень красивый, черный, кудрявый волос. Правда, красивый мужчина был. Он занимался карьерой, а я домом и детьми. Он хороший отец, муж, дед. Раньше ему не удавалось много мне по дому помогать, а сейчас даже завтраки готовит", - рассказала Галина Николаевна.

Большого секрета долгой счастливой жизни у четы Киричук нет. Главное – доверять друг другу, уверен Степан Михайлович: "Нужно быть честными друг с другом и не подводить".

По мнению Галины Киричук сейчас такое время, что молодым людям трудно найти "половинку" и прожить 50 и более лет вместе. "Совет один – просто нужно быть верными и тогда можно прожить долго и счастливо", - говорит она.

А Степан Михайлович считает, что парам нужно научиться терпеть друг друга, несмотря ни на что, преодолевая все жизненные трудности.

Родные и близкие поспешили поздравить супругов Киричук с внушительной датой семейной жизни. Для многих тюменцев эта пара является образцом для подражания. Степан Михайлович и Галина Николаевна легко вальсируя, излучают любовь, и признаются, что счастливы.

Для них важно, чтобы их дети и внуки, в частности, младший Степан Михайлович, сумели также через годы пронести любовь.

Анжела Лебедева