Новый маммограф позволяет тюменским врачам выявлять новообразования на стадии зарождения

| Фото: пресс-служба Медицинского города | Фото: пресс-служба Медицинского города

Новый цифровой маммограф установлен в тюменском медицинском городе, сообщает региональный департамент здравоохранения. Система Senographe Pristina — это специализированный рентгенодиагностический аппарат, используемый для снимков молочной железы.

Прибор поступил в рентгенологическое отделение медгорода совсем недавно и уже активно применяется для диагностики злокачественных новообразований молочной железы.

Маммограф обладает расширенным функционалом, обеспечивает наилучшую визуализацию, которая позволяет диагностировать новообразования размером от пяти миллиметров.

"Аппарат способен выявлять злокачественные новообразования еще на стадии зарождения, что повышает шансы на полное излечение недуга",— рассказал заведующий рентгенологическим отделением Александр Прищепов.