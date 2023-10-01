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Тюменские автоинспекторы проводят цикл мероприятий #ОсеньБезДТП

Общество, 14:21 29 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл мероприятий #ОсеньБезДТП проводят сотрудники ГИБДД совместно с волонтерами, представителями органов власти, родительскими патрулями и автошколами в Тюменской области. Акции по безопасности дорожного движения пройдут на федеральных трассах и в населенных пунктах, в том числе во время осенних школьных каникул.

Участникам вручат памятки, календари, световозвращатели. Вся продукция изготовлена на средства государственной программы региона "Повышение безопасности дорожного движения".

#ОсеньБезДТП продлится до конца ноября. Планируется, что в мероприятиях примут участие более 40 тыс. жителей региона и транзитных водителей. Водители, по вине которых происходит более половины ДТП на федеральных автодорогах региона, смогут участвовать в профилактических акциях на парковках, в автокемпингах и местах отдыха, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , массовые мероприятия

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