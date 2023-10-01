73 участка для жилищного строительства определили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

73 участка и территории общей площадью 690,08 га для жилищного строительства определили в Тюменской области. Вовлечено для строительства – 191,37 га.

Работа проводится по проекту Росреестра "Земля для стройки", пишет "Мегатюмень". Информация о таких землях и территориях, их характеристиках вносится на публичную кадастровую карту в одноименном электронном сервисе.

"Наполнение сервиса - большая коллективная работа многих структур, направленная на эффективность использования земельных участков, определение возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства", - пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

Для реализации проекта по анализу потенциала земельных участков для последующего вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства в регионе действует оперативный штаб.