Ишимская мастерица обучает детей шить игрушки по собственным эскизам

| Фото: из сообщества "Библиотечный центр для молодежи Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Библиотечный центр для молодежи Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Игрушки по собственным эскизам учит шить детей мастерица Юлия Казакова из Ишима. На проект она выиграла почти 500 тыс. рублей в Президентском фонде культурных инициатив.

Задача инициативы не только вместе с участниками создать шедевр своими руками, но и прикоснуться к культурному наследию декоративно-прикладного искусства.

В проекте задействованы четыре группы. С сентября начались занятия с ребятами из социально-реабилитационного центра "Согласие". Каждый мастер-класс длится месяц, он посвящен изделиям из определенного материала. За это время ребят познакомят с историей возникновения и создания текстильных игрушек, разнообразием техник исполнения. После теории дети переходят к практике.

"Группы небольшие. Это же творчество, а значит, каждому участнику занятий нужно уделить достаточно внимания. Это индивидуальная работа. Ребята сами придумываю игрушку, которая будет им дарить тепло. Дети сами рисовали эскизы. Я создаю по ним выкройки, а ребятам нужно сшить эти заготовки и оформить, как ими изначально задумывалось", – рассказала Юлия Казакова.

Самое главное, как считает Юлия Казакова, во время этого творческого процесса ребят, которые попали в сложную жизненную ситуацию, удается отвлечь от их проблем. Видно, что, рисуя, они полностью погружены в работу, и получают от этого огромное удовольствие, а их эмоциональное напряжение в это время снижается.

"Мне нравится работать с этими детьми, у них глаза горят. Бывает, придет кто-то новенький постарше и заявляет, что тут занятие для малышей. Девчонки по 16 лет сначала вроде бы отказываются, а потом сами с искренним интересом придумывают и шьют игрушки, делятся своими результатами, гордятся удачей. В конце каждого месяца мы будем проводить выставку наших трудов", – рассказала Юлия Казакова изданию "Тюменская область сегодня".