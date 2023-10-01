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Общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание с 30 октября

Общество, 15:31 29 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание с 30 октября. Движение дачных автобусов, работающих в летний период, прекращается, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

При этом автобусы по маршрутам №№ 32, 36, 36к, 97, 100, 119, 120к, 129, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы.

Актуальное расписание автобусов можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ "Тюменьгортранс" в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюменский транспорт". В ближайшее время обновленные таблички с зимним расписанием появятся и на остановочных пунктах.

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# автобусы , дачные автобусы

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