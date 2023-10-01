Тюменцам представили короткий метр "Чтобы не было холодно"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закрытый премьерный показ короткого метра "Чтобы не было холодно" состоялся в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ. Съемки фильма от федеральной кинокомпании Rec production проходили летом.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" сценарист и режиссер ленты Никита Болотских-Тихий, он решил обратиться к жанру трагикомедии. 17-минутная картина повествует о мальчике Боре, который называет себя выдуманным именем Эм. Утром во время завтрака он задается вопросом "Для чего мы живем?" и пытается найти на него ответ.

"У нас сформировалась хорошая команда, появилась задумка, сценарий, поэтому мы решили начать снимать. Сюжет придумал сам, просто у меня бывали подобные периоды в жизни. Когда был ребенком, пытался найти ответы на вопросы, один из которых на эту тему. Он был сформирован под давлением утрат в моей жизни. Теряя близкого человека ты невольно задумываешься о том, зачем ты живешь. Как мне кажется, в этом фильме мальчик находит для себя ответ", - поделился Никита Болотских-Тихий.

В короткометражке в основном сыграли начинающие и непрофессиональные актеры. Над созданием днем и ночью трудилась команда из 40 человек. И, если съемки получилось завершить за три дня, то постпродакшн занял почти три месяца. Также пришлось делать досъемки одной сцен. По словам ведущего режиссера монтажа федеральной кинокомпании Rec production Алеси Шира, этот момент оказался связан с технической стороной.

"Доснимали сцену в магазине. Вообще это вопрос склейки, есть определенные правила, чтобы кадры не сменялись так, как получилось у нас. В целом этот фильм стал для меня дебютным. Я пришла в компанию в феврале, но сначала была фотографом. Однако монтаж мне всегда нравился больше. Я нашла общий язык с режиссером, мне понравилась идея, на этапе работы у нас никаких сложностей не возникало", - добавила она.

Генеральный директор Rec production Иван Паламар планирует отправить короткий метр на множество различных российских и зарубежных фестивалей, в частности, на один из самых востребованных "Короче". Кроме этого, ведутся переговоры с платформой Wink. Лента должна выйти на данном сайте уже в мае 2024 года.

Помимо короткометражек ведется работа над двумя полными метрами. "Один тюменского режиссера Ивана Леонова под названием "Отражение", а второй про блогеров, но пока подробностей раскрывать не стану. И, конечно, продолжим раскрывать потенциал Никиты", - подвел итог Иван Паламар.

Отметим, что показ "Чтобы не было холодно" организовала группа студентов, представляющая пиар-кампанию Института математики и компьютерных наук ТюмГУ.

Виктория Макарова