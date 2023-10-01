Тюменские разработчики могут добавить свои проекты в каталог ИТ-решений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские разработчики могут добавить свои цифровые продукты в каталог ИТ-решений. Новый раздел создан на платформе "ИТ-Навигатор Тюменской области", который содержит информацию о технологиях, разработанных в регионе, сообщает информационный центр областного правительства.

Подать заявку на добавление своего ИТ-решения могут зарегистрированные в регионе разработчики программного обеспечения, производители программно-аппаратных комплексов и победители конкурсов с ИТ-проектами.

В каталоге можно не только искать необходимые решения, но и оставлять запросы на них. При этом любой разработчик или интегратор может откликнуться и предложить собственную технологию или продукт под этот запрос.