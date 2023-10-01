Тюменским студентам помогут развить предпринимательские компетенции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четвертый сезон программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" стартовал в Тюменском госуниверситете 29 октября. Участниками стали около 300 студентов из вузов и ссузов Тюмени, Тобольска и Ишима.

Одно из нововведений сезона – это то, что ребята, получающие среднее профессиональное образование, смогли заявиться на курс.

"Наша область стала одной из 15 регионов, где в рамках "Я в деле" реализовывается пилотная программа "Профессионалитет" для ребят из средне специальных учебных заведений. Это классно, потому что, к сожалению, в прошлом году нам приходилось им отказывать, хотя они тоже талантливые и у них классные проекты. Сейчас студенты колледжей и техникумов получили право ездить в Москву, чтобы защищать свою инициативу и честь региона", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель всероссийской программы молодежного предпринимательства "Я в деле" в Тюменской области Виктория Утегенова.

Еще одна новинка – неделя продаж. Это бизнес-интенсивы направленные на повышение навыков продаж и создание минимально жизнеспособного продукта. Мероприятие состоится с 20 по 23 ноября. Также начиная с конца октября для участников проведут мастер-классы и воршкопы. От экспертов ребята узнают об аналитике и анализе конкурентов, как найти свою бизнес-идею, построить бизнес-модель и многое другое. Экспертами выступят действующие предприниматели, представители "Опоры России", центра "Мой бизнес", Тюменского технопарка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мне интересно понять, что такое бизнес, как он работает, вообще интересно ли мне это на самом деле, поэтому я решила записаться на программу и все узнать. Не знаю, получится ли реализовать именно свой проект, потому что мы работаем в командах, может появится какой-то общий", - поделилась первокурсница Мария Хорозова из Финансово-экономического института ТюмГУ.

Курировать студентов будут 30 наставников. Это люди, которые могут проконсультировать по практикам, проверить презентации для публичных выступлений, дать обратную связь, помогут не потерять мотивацию и довести дело до конца.

Финальная выставка проектов региона состоится в технопарке 10 декабря. На ней студенты, объединившиеся в команды, могут выиграть 50 тыс. рублей на реализацию своего стартапа. Победители отправятся на федеральный этап в Москву, где поборются за грант от 100 тыс. рублей.

Напомним, в третьем сезоне проекта победили фигурные деревянные пазлы "Екки" от Екатерины и Кирилла Кривоносовых.

Виктория Макарова