Тюменским студентам помогут развить предпринимательские компетенции
Четвертый сезон программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" стартовал в Тюменском госуниверситете 29 октября. Участниками стали около 300 студентов из вузов и ссузов Тюмени, Тобольска и Ишима.
Одно из нововведений сезона – это то, что ребята, получающие среднее профессиональное образование, смогли заявиться на курс.
"Наша область стала одной из 15 регионов, где в рамках "Я в деле" реализовывается пилотная программа "Профессионалитет" для ребят из средне специальных учебных заведений. Это классно, потому что, к сожалению, в прошлом году нам приходилось им отказывать, хотя они тоже талантливые и у них классные проекты. Сейчас студенты колледжей и техникумов получили право ездить в Москву, чтобы защищать свою инициативу и честь региона", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель всероссийской программы молодежного предпринимательства "Я в деле" в Тюменской области Виктория Утегенова.
Еще одна новинка – неделя продаж. Это бизнес-интенсивы направленные на повышение навыков продаж и создание минимально жизнеспособного продукта. Мероприятие состоится с 20 по 23 ноября. Также начиная с конца октября для участников проведут мастер-классы и воршкопы. От экспертов ребята узнают об аналитике и анализе конкурентов, как найти свою бизнес-идею, построить бизнес-модель и многое другое. Экспертами выступят действующие предприниматели, представители "Опоры России", центра "Мой бизнес", Тюменского технопарка.
"Мне интересно понять, что такое бизнес, как он работает, вообще интересно ли мне это на самом деле, поэтому я решила записаться на программу и все узнать. Не знаю, получится ли реализовать именно свой проект, потому что мы работаем в командах, может появится какой-то общий", - поделилась первокурсница Мария Хорозова из Финансово-экономического института ТюмГУ.
Курировать студентов будут 30 наставников. Это люди, которые могут проконсультировать по практикам, проверить презентации для публичных выступлений, дать обратную связь, помогут не потерять мотивацию и довести дело до конца.
Финальная выставка проектов региона состоится в технопарке 10 декабря. На ней студенты, объединившиеся в команды, могут выиграть 50 тыс. рублей на реализацию своего стартапа. Победители отправятся на федеральный этап в Москву, где поборются за грант от 100 тыс. рублей.
Напомним, в третьем сезоне проекта победили фигурные деревянные пазлы "Екки" от Екатерины и Кирилла Кривоносовых.
Виктория Макарова