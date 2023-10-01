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64 пожара зарегистрировано в Тюменской области за неделю

Происшествия, 11:18 30 октября 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

64 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю, с 20 по 29 октября, сообщает региональное управление МЧС.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали 76 раз. 28 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

МЧС по Тюменской области напоминает, что установка пожарного извещателя - наиболее эффективное средство по предупреждению гибели людей от пожаров. Извещатель реагирует на дым на ранней стадии возгорания и способен звуковым сигналом своевременно предупредить об угрозе пожара.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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