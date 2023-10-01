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Навыки поисковой работы разовьют юные тюменцы на региональном слете

Общество, 08:56 31 октября 2023

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Региональный образовательный слет поисковых отрядов "Живем поиском" пройдет в детском центре "Алые паруса" в Тюмени с 4 по 7 ноября. Юные участники регионального отделения "Поискового движения России" соберутся, чтобы пополнить свои знания и развить навыки поисковой работы, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Основным этапом слета станет образовательная программа: ребята, имеющие мало опыта работы в полевых экспедициях, углубленно изучат историю Великой Отечественной войны, правила оказания первой помощи, предметы обмундирования и снаряжения бойцов Красной армии и армии Вермахта, а также на практике освоят работу с металлоискателями и щупами – основными инструментами поисковиков.

Воспитанники и руководители 18 поисковых отрядов Тюменской области получат опыт и от специалистов из других регионов страны. Приглашенные поисковики расскажут об архивной, музейной и поисковой работе.

"Мы стараемся делать все для того, чтобы ребята отправлялись в экспедиции подготовленными, имея определенные знания и опыт. А возможность пообщаться с специалистами и познакомиться с их деятельностью – особенно полезно не только воспитанникам отрядов, но и командирам, занимающимся поисковой и просветительской работой", - сказала руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области Светлана Матвеюк.

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В рамках слета состоится торжественное награждение победителей XIV областного заочного конкурса на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодёжи "Нам дороги эти позабыть нельзя" в номинациях "Юный поисковик года" и "Лучший поисковый отряд". Также на слете в реестр поисковых отрядов Тюменской области войдет отряд "Аэлита", работающий на базе Московской школы Тюменского района.

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# тюменские поисковики

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