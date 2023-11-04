В Тюмени более 30 любителей зимнего плавания проплыли с флагами в День народного единства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 30 любителей зимнего плавания разных национальностей проплыли c флагами на базе "Озеро чемпионов" в День народного единства, 4 ноября.

"День народного единства подразумевает собой единение народов. У нас здесь собрались представители более 20 национальностей. Мы не разбираемся, кто какой, дружим, общаемся", - сказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

Заплывы с флагами стали традицией для тюменских моржей. В свое время здесь был поставлен рекорд после парада с государственными символами. "Мы просто приучаем всех: человек должен не просто плавать, а плавать красиво и торжественно. Практически все пловцы разных национальностей и конфессий. Здесь важны дружба и семья. Этого мы и добиваемся", - добавил Андрей Агарков.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин