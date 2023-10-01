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В Тюмени создадут аллею славы "космических" собак

Общество, 11:52 31 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аллею славы собак, совершивших полет в космос, откроют в Тюмени на ул. Газовиков, 57, ст. 1 после ноябрьских праздников. Ее создадут в рамках проекта Ducks and Dogs, где также создадут собачьи площадки, кофейню и зоомагазин.

"В городе ничего подобного нет, поэтому мы решили прославлять подвиги наших четвероногих друзей, поблагодарить их за вклад в историю человечества. Здесь жители смогут увидеть Белку и Стрелку", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" один из руководителей проекта Иван Махнев.

Для владельцев питомцев на площадке поставят лавочки, а для собак организуют две закрытые зоны. Одна - для маленьких пород, а другая - для крупных. Для них сделают зеленые лужайки, многоцветные игрушки, специальные препятствия, колеса, беговые дорожки и многое другое. Общая площадь помещений составит 250 кв. м. Вход будет бесплатным.

Всего организаторы планируют запустить 10 подобных площадок.

"Например, мы думали сделать площадку легендарных собак Второй мировой войны. У нас на самом деле много известных крутых животных, о которых мало знают. Нужно исправлять ситуацию", - добавил Иван Махнев.

Напомним, Белка и Стрелка стали первыми животными, которые полетели в космос и вернулись живыми. Собаки-космонавты совершили космический полёт на советском корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года.

Виктория Макарова

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# животные , космос , собаки

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