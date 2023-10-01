Тюменским кафе и ресторанам предлагают сделать ставку на локальные продукты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для привлечения туристов нужно поднять престиж линейного персонала в сфере гостеприимства, а местным кухням необходимо делать ставку на локальные продукты. Такое мнение выразил глава Тюмени на совещании с коллегами из муниципальных образований Тюменской области и директором регионального департамента потребительского рынка и туризма Марией Трофимовой.

"Надеюсь, что благодаря совместным усилиям мы сможем представить на рынок еще больше туристических маршрутов и реализовать новые интересные направления и проекты. По итогам встречи будет создана рабочая группа, которая займется проработкой и сопровождением поступающих идей и предложений", - написал Кухарук в своих аккаунтах в соцсетях.

Общая задача власти региона - предложить не только "термальное море", но и обеспечить качественный сервис, созданный усилиями тюменских предпринимателей.

По словам главы города, развивая туристскую отрасль, важно учитывать все потенциалы и направления: выбор отелей, кафе и ресторанов, проведение культурных и спортивных мероприятий, развитие медицины.

"Мы видим, что огромной популярностью пользуются у туристов изделия ремесленников, которые представлены на пешеходной улице Дзержинского. Она стала обязательной локацией для посещения во время каждой обзорной экскурсии. Год работы пешеходной улицы наглядно показал, что туризм не просто способен развивать экономику муниципального образования, но и бережно сохранять и транслировать главные ценности – любовь к своему городу, уважение к местным культурным традициям", - сказал Руслан Кухарук.

Участники совещания рассмотрели вопросы развития событийного туризма, создания общего для всех городов и районов календаря, проведения фестивалей, выставок-продаж изделий народных художественных промыслов в рамках городских мероприятий. Обсудили важность правильной рекламы и продвижения туристских продуктов, которые создаются представителями малого и среднего бизнеса в районах.