За навязывание товаров и услуг продавцов в России начнут штрафовать

| Фото: nalog.gov.ru | Фото: nalog.gov.ru

Закон о защите граждан от навязывания товаров, работ и услуг ввели в России с 30 октября. Максимальное наказание - 40 тыс. рублей, сообщает Госдума РФ.

Кроме того, появляется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, и за уклонение от рассмотрения в установленном порядке таких требований.

"Закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Он исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги, в результате чего покупатель несет лишние расходы", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 3 ноября вступает в силу закон о расширении внесудебной процедуры банкротства. Обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке можно будет при задолженности от 25 тыс. до 1 млн рублей. Пенсионеры и граждане, чей единственный доход - единое пособие на детей, не обладающие имуществом, на которое может быть обращено взыскание, смогут воспользоваться процедурой через год после начала принудительного взыскания долга. Другие категории россиян могут это сделать через семь лет.

Еще один закон - господдержка технологических компаний. С 3 ноября закрепляются понятия "инновационные технологии", "технологическая компания" и "малая технологическая компания". Устанавливаются особенности и условия для их деятельности, правила создания и ведения реестра организаций.

С 29 ноября истекает срок, в течение которого управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны привести свои уставы и договоры в соответствии с новым законом о техобслуживании газового оборудования. Внутридомовые и внутриквартирные газовые сети с 1 сентября обслуживает одна организация - газораспределительная.