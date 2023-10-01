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На родине Андрея Текутьева побывали участники фестиваля "Текутьевские дни"

Общество, 10:57 31 октября 2023

предоставлено библиотекой истории города имени Андрея Текутьева | Фото: предоставлено библиотекой истории города имени Андрея Текутьева

Участниками экскурсии на родину городского головы и мецената Андрея Текутьева - в с. Борки - стали 50 жителей Тюмени. Они побывали у дома, который, как предполагают старожилы, непосредственно связан с семьей Андрея Ивановича. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала экскурсовод Алена Животова.

"Расположен этот дом на улице Центральной, где раньше проходил Тобольский тракт. По мнению краеведа Владимира Калининского, в пользу того, что это дом Текутьевых, говорит и тот факт, что он находится рядом с построенным на деньги Андрея Ивановича зданием двуклассного училища", — отметила она.

Здание училища было выстроено в 1912 году. На нем можно увидеть инициалы Текутьева "А" "И" "Т" и цифры "912". На доме размещены три мемориальных доски, одна из них посвящена Андрею Текутьеву.

Участники экскурсии побывали у здания, где была сельская школа грамоты, а также у бывшего питейного дома, с последствиями функционирования которого, по всей видимости, приходилось воевать Андрею Ивановичу, так как он был противником пьянства.

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Напомним, фестиваль "Текутьевские дни" организовала библиотека истории города им. А. И. Текутьева. Он приурочен к юбилейной дате — 185-летию тюменского мецената. Андрей Иванович Текутьев родился 14 октября 1838 года по старому стилю, по-новому — 26 октября.

Влада Нерадовская

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# Андрей Текутьев , краеведение , экскурсии

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