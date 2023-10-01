Тюменцы стали чаще смотреть фильмы и видеоролики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потребление видеоконтента увеличилось в Тюменской области за 2023 год. Максимальная динамика была зафиксирована к российскому онлайн-сервису для хостинга и просмотра видео Rutube – объем передачи данных здесь вырос более чем в три раза. Мобильный трафик на YouTube, наоборот, показал снижение на 9%. При этом по общему объему передачи данных эта платформа по-прежнему удерживает уверенное лидерство.

"Для того чтобы жители области могли пользоваться всеми возможностями мобильного интернета на комфортных скоростях, наши специалисты активно развивают инфраструктуру связи: проводят рефарминг частот, модернизируют существующие и строят новые телеком-объекты. В этом году новые базовые станции были запущены в пяти микрорайонах областного центра, а также в Тобольске, Вагайском, Уватском, Тобольском и Тюменском районах. На юге области с начала года было модернизировано более 100 объектов связи", – сказал технический руководитель МегаФона в Тюменской области Иосиф Цигрошвили.

Жители региона стали больше времени проводить за аудио и видео разговорами в мессенджерах. За последние двенадцать месяцев на этот способ коммуникации стало уходить почти в два раза больше интернет-трафика. В целом, мессенджеры утвердились как любимый способ общения в регионе, а самым популярным каналом стал Telegram. На него приходится уже около 60% от общего трафика на все мессенджеры.

На третьем месте по динамике в Тюменской области оказались онлайн-кинотеатры. Интерес к фильмам и сериалам за год вырос на 11%. Ежемесячный объем передачи данных в этой категории сравним с просмотром более 440 тыс. часов контента или более 295 тыс. фильмов в формате Full HD.

Для комфортной загрузки видео тюменцы все чаще используют сеть четвертого поколения. Через нее уже проходит более 86% от всего объема передачи данных в регионе.