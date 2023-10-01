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Аграриям Тюменской области рассказали о госпрограмме для цифровизации бизнеса

Общество, 17:58 30 октября 2023

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

О госпрограммах развития сельского хозяйства и цифровых решениях для повышения эффективности бизнеса рассказали аграриям Тюменской области на II региональном форуме "Иннотех АПК", который прошло на территории Пышминской долины в Тюменском районе, сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Сбер — единое окно для бизнеса сферы АПК. Клиентам мы предлагаем не только классическое банковское обслуживание, но и различные нефинансовые сервисы для цифровизации и улучшения бизнес-процессов. В настоящее время Сбер предлагает сельхозпроизводителям различные программы господдержки, в том числе на цифровую трансформацию. На форуме мы показали предпринимателям возможности для цифровой трансформации и использования искусственного интеллекта", - сказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

Исполнительный директор по нефинансовым сервисам Уральского банка Сбербанка Арсений Ляховой рассказал о достижениях и перспективах проекта DTaaS — цифровая трансформация как сервис. Первоочередные задачи этого проекта в том, чтобы помочь клиентам трансформировать бизнес, повысить эффективность с помощью современных технологий и тем самым достичь целей.

О применении систем интегрированного планирования в АПК рассказал руководитель проектно-аналитического центра ГК Софтлайн Александр Шашев. Он отметил, что существуют решения интегрированного планирования, которые позволяют решать задачи определения и согласования стратегических, среднерсрочных и краткосрочных целей предприятия, а также контроля и управления деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов. Для АПК внедрение таких решений позволяет увеличить прибыль, сократить затраты и оборотные средства.

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