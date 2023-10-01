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В интерьерах Тюремного замка в Тобольске представят спектакль "Яшка"

Общество, 14:26 31 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Яшка" по одноименной повести Владимира Короленко покажут гостям и жителям Тобольска в стенах Тюремного замка в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" 4 ноября. Запланировано два показа — в 19 часов и в 21 час.

Постановка является совместным проектом Свободного молодежного театра и Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

С предложением поставить спектакль на территории Тюремного замка вышел Музей сибирской каторги и ссылки. "У этого места очень насыщенная история и, конечно, она не могла не отразиться в отечественной литературе. Благодаря повести Владимира Короленко "Яшка" был воссоздан второй этаж музея. Нас заинтересовало это произведение не только тем, что связано с этим местом, но и своими литературно-художественными средствами. В произведении так подробно описаны звуки, что это определило и жанр постановки, и форму спектакля", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор "Свободного молодежного театра" Ольга Солодова.

По ее словам, рассказ будут вести пять актеров, они "пропоют" весь звуковой фон пространства Тюремного замка. Для создания акустических эффектов авторы идеи использовали храм, открытый при замке.

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"Музей предоставил нам материал, сборник сибирских каторжных песен, составленный публицистом Вильгельмом Гартевельдом. Часть из них вошли в спектакль", — добавила Ольга Солодова.

Возрастное ограничение: 16+.

Отметим, гостей и жителей Тобольска 4 ноября ждет насыщенная программа. С 18 до 24 часов в Гостином дворе, Тюремном замке, научной библиотеке посетителей ждут презентации книг, открытие новых выставок, аудиоэкскурсии "Узы и музы", мастер-классы, знакомство с историей великого торгового маршрута — Шелкового пути. С 16 до 20 часов можно будет посетить различные события в Губернском музее, "Доме мастеров", СМЦ "Камелек". Подробная программа представлена по ссылке.

Инна Пахомова

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# Ночь искусств , спектакль , Тобольск , Тюремный замок

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