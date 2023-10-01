Горожан приглашают сдать макулатуру в тюменские экодома

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Около 355 кг макулатуры собрали в Тюмени участники Всероссийской акции #БумБатл за три недели. С 10 октября горожане приносили бумагу в тюменские экодома, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Акция проходит в поддержку национального проекта "Экология". Принять в ней участие можно до 15 ноября как командами, так и самостоятельно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и сдать бумагу в ближайший экодом.

Жителей города ждут в любом из трех мультицентров, но Тюменское экологическое объединение советует посетить экодом "Сити Молл", поскольку там организован самый удобный доступ для гостей с большим объемом вторсырья и просторной парковкой.

Так, одна из участниц принесла более 140 кг бумаги, чуть меньше – почти 132 кг – поступило от команды детского сада № 61. Тройку лидеров пока что замыкает участница, сдавшая около 49 кг.

Всех участников ждут призы. 100 самых творческих получат приятные подарки, а 20 из них станут обладателями главного приза. Кроме того, награды от организаторов конкурса получат и креативные блогеры.