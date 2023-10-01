Кредит без кредитной истории: можно ли оформить?

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Если человек никогда не брал кредит, какая у него тогда кредитная история?". Такой вопрос очень часто можно встретить в Интернете. Как и совет активно брать кредиты, чтобы кредитная история сформировалась.

Финансовый портал "Выберу.ру" попытался разобраться, чтобы узнать, может ли она вообще быть чистой и насколько это подозрительно для банков.

Может ли кредитная история быть пустой?

Нет. В кредитную историю вносится не только информация о взятых и погашенных кредитах, но и о других долговых обязательствах, например, об исполнительных производствах, решениях суда в отношении задолженностей по ЖКХ.

Даже несвоевременные выплаты алиментов могут оставить след в вашей кредитной истории!

Кроме того, Бюро кредитных историй регистрирует информацию о ваших заявках на кредиты. Если вам отказывали банки или вы отказывались от их предложений сами, то это тоже отражается в вашей кредитной истории.

Допустим, когда-то вам предложили бесплатную кредитку. Вы взяли её, но не пользуетесь. Но БКИ помнят всё. И если карта не заблокирована, она может увеличить вашу общую задолженность.

С кредиткой напрямую связан один из способов улучшения кредитной истории. Вы открываете вклад в банк под проценты. Но не простой вклад, а с кредитно-депозитной картой, привязанной к сумме вклада. Кредитку нужно будет использовать, что будет положительно отражаться на кредитной истории. А если вклад пополнять, лимит по этой карте будет расти.

Почему банки отказывают людям, которые никогда не брали кредиты?

Причина №1 – осторожность. Банкам трудно оценить надёжность такого заёмщика. Но отчаиваться не стоит. Мы не рождаемся с уже сформированной кредитной историей и всегда будут люди, кто впервые идёт в банк. И уж точно банки не будут отказывать всем подряд.

Какие кредиты можно оформить, если у вас нет кредитной истории?

Заёмщикам, у которых нет "нормальной" кредитной истории, лучше начинать формировать её с таких продуктов, как кредитные карты с небольшим лимитом, программы рассрочки в магазинах и залоговые кредиты.

Клиенты без кредитной истории могут получить первый кредит, если у них есть стабильный источник дохода. Это дополнительный аргумент ко всему вышесказанному. Поэтому повторим, что начинать создавать кредитную историю лучше с мелких продуктов, а потом переходить на крупные. Под крупными мы подразумеваем ипотечные кредиты или автокредиты.

Советуем брать первый кредит в вашем зарплатном банке. Это поможет банку убедиться в вашем доходе, увидев, что у вас есть регулярные поступления от юридического лица.

Отметим, что если вы после малой ссуды решитесь на более крупный кредит, то всё равно морально будьте готовы к тому, что банк потребует привлечь созаёмщика. А вероятность такого требования у тех, кто впервые берёт ипотеку или другой крупный кредит, значительно возрастает.

Нужно ли целенаправленно брать кредиты для формирования кредитной истории?

Однозначного ответа нет и быть не может – всё зависит от ваших целей и финансовых планов. Строгих требований "набрать необходимое количество кредитов" не существует. Главное – разумно подходить к использованию банковских продуктов. Например, если вы не уверены, что сможете своевременно погасить всю сумму, взятую по кредитной карте, это может привести к уплате высоких процентов. Однако, при грамотном управлении кредитной картой и, возможно, при открытии вклада, можно даже заработать. Выбирайте финансовые продукты в чётком соответствии со своими потребностями и способностями!

Иван Блинов

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