Фотографии освободителей Киева от фашистских захватчиков пронесут по Тюмени 7 ноября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотографии освободителей Киева от фашистских захватчиков пронесут по аллее Бессмертного полка в Тюмени 7 ноября, начало в 12 часов. Об этом рассказал сопредседатель областного отделения "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 31 октября.

"80-летие освобождения Киева будут отмечать по всей стране, - рассказал Геннадий Иванов. - Памятные митинги пройдут во многих городах, но только "Бессмертный полк" проведет акцию с фотографиями освободителей".

Руководитель Тюменского регионального исполкома "Бессмертный полк России" Галина Валуева отметила, что из-за холодной погоды акция продлится около 30 минут.

Напомним, операция советских войск по освобождению Киева от немецких захватчиков проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года и закончилась полным освобождением Киева от немецкой оккупации.

Николай Ступников