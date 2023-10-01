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В тюменский лечебно-реабилитационный центр завезли новый прибор для обнаружения нистагма

Общество, 14:48 31 октября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новое диагностическое оборудование "Прибор для обнаружения нистагма "Видеофрензель" привезли в областной лечебно-реабилитационный центр. Он обнаруживает мелкие изменения в функции вестибулярной системы, может использоваться для выявления различных заболеваний, связанных с нарушением вестибулярной функции, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Видеофрензель" позволяет проводить точные и быстрые процедуры диагностики, не вызывает дискомфорта или боли у пациента. Также у него множество других преимуществ, которые помогают врачам эффективно лечить тюменцев, считает невролог центра Айша Кабдуакитова.

"Многообразие клинических диагнозов, в структуру которых входят проявления вестибулопатии, требует тщательного обследования пациента. Правильная своевременная постановка диагноза и лечение снижают время на процессы вестибулярной адаптации пациента, возвращение работоспособности. Пациент имеет полное представление о своем состоянии, причинах, способах коррекции последующих жалоб", - добавила она.

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# департамент здравоохранения Тюменской области , новое оборудование

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14:48 31.10.2023В тюменский лечебно-реабилитационный центр завезли новый прибор для обнаружения нистагма