В тюменский лечебно-реабилитационный центр завезли новый прибор для обнаружения нистагма

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новое диагностическое оборудование "Прибор для обнаружения нистагма "Видеофрензель" привезли в областной лечебно-реабилитационный центр. Он обнаруживает мелкие изменения в функции вестибулярной системы, может использоваться для выявления различных заболеваний, связанных с нарушением вестибулярной функции, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Видеофрензель" позволяет проводить точные и быстрые процедуры диагностики, не вызывает дискомфорта или боли у пациента. Также у него множество других преимуществ, которые помогают врачам эффективно лечить тюменцев, считает невролог центра Айша Кабдуакитова.

"Многообразие клинических диагнозов, в структуру которых входят проявления вестибулопатии, требует тщательного обследования пациента. Правильная своевременная постановка диагноза и лечение снижают время на процессы вестибулярной адаптации пациента, возвращение работоспособности. Пациент имеет полное представление о своем состоянии, причинах, способах коррекции последующих жалоб", - добавила она.