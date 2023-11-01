409 млн рублей собрал снятый в Тобольском районе фильм "По щучьему велению" за уикенд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

409 млн рублей собрал фильм "По щучьему велению", сцены которого снимали на территории парк-отеля "Абалак" в Тобольском районе, за первые выходные проката. Кинолента-сказка возглавила российский топ.

Такие данные приводит PR-служба ВГТРК. Премьера фильма состоялась 26 октября. По 30 октября в России и странах СНГ фильм посмотрели более 1,4 млн зрителей.

В основе сюжета — классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

Главные роли исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров. Производство вела кинокомпания СТВ при поддержке телеканала "Россия", телеканала СТС и Фонда кино. В съемках киноленты также принимала участие команда, работавшая над одним из самых кассовых российских релизов для семейной аудитории – сказочным блокбастером "Конек-горбунок".

Напомним, кинематографисты из Санкт-Петербурга и Москвы снимали сцены фильма весной и летом 2022 года на территории с. Абалак Тобольского района.

Возрастное ограничение: 6+.