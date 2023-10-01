Ледовый "Замок дракона" построят на площади 400-летия Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ледовый городок "Замок дракона" построят на площади 400-летия Тюмени к середине декабря. Там разместят символ будущего года, горки, лабиринты, ледяные скульптуры.

Как сообщил руководитель управы Центрального административного округа Артем Павлюченко, в создании ледового городка полностью участвует бизнес-сообщество.

Ранее на рабочем совещании по вопросу оформления города к Новому году глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что бизнес, как и всегда, готов работать одной командой. Это касается благоустройства, праздничного оформления и реализации социальных проектов.