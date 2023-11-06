Тюменцы могут написать эссе о добрых поступках на конкурс "Моя история"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Короткое эссе о добрых поступках предлагают написать тюменцам для конкурса "Моя история". Главное условие - реальная история, сообщает молодёжный центр "Поколение".

Это может быть текст о ярком и запоминающемся мероприятии, акции молодежного центра или управления по спорту и молодежной политики Тюменского района.

"Это не сочинение на уроке литературы, мы не собираемся ставить вам плохие отметки. Гораздо важнее - смысл истории, которую вы хотите рассказать. Её позитивное влияние. Возможно, именно ваша история вдохновит других людей на участие в мероприятиях или станет для них стимулом заняться волонтерской деятельностью, найти дело для души на благо других", - добавили организаторы.

Рассказы принимают на электронную почту pokolenie@obl72.ru с пометкой "Моя история" до 27 ноября. Дата подведения итогов конкурса - 30 ноября. Авторов лучших историй по итогам голосования жюри наградят памятными призами.