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Тюменец в пьяной ссоре зарезал приятеля

Происшествия, 14:49 01 ноября 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В убийстве собутыльника подозревают 41-летнего ранее судимого жителя города Тюмени. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, утром 30 октября мужчина выпивал в компании двух приятелей в частном доме по ул. Лиственной. У него возник конфликт с одним из собутыльников. Обвиняемый схватил нож и нанес им удар в грудь приятелю. От полученного ранения тот скончался на месте.

Тюменцу уже предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

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