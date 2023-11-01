Тюменец в пьяной ссоре зарезал приятеля

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В убийстве собутыльника подозревают 41-летнего ранее судимого жителя города Тюмени. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, утром 30 октября мужчина выпивал в компании двух приятелей в частном доме по ул. Лиственной. У него возник конфликт с одним из собутыльников. Обвиняемый схватил нож и нанес им удар в грудь приятелю. От полученного ранения тот скончался на месте.

Тюменцу уже предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.