В школах России хотят ввести должность медсестры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях поддержал Минздрав РФ. Минздрав проведет работу по актуализации порядка оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных организациях, сообщает "РИА Новости".

Как следует из письма министра здравоохранения Михаила Мурашко, "в настоящее время, до утверждения нового порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Минздравом России совместно с Минпросвещения России и Роспотребнадзором проводится работа по подготовке методического письма для субъектов Российской Федерации с актуализированными функциональными обязанностями медицинских работников в части охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях".

"Минздравом России совместно с Минпросвещения России разработана и направлена в субъекты Российской Федерации форма для проведения пообъектной сверки ресурсной обеспеченности общеобразовательных организаций с определением дополнительной потребности в медицинских кабинетах, оборудовании и кадрах. Завершение сверки, по данным Минпросвещения России, ожидается в первой декаде ноября 2023 года", — сообщил глава Минздрава.