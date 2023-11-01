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В школах России хотят ввести должность медсестры

Общество, 15:49 01 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях поддержал Минздрав РФ. Минздрав проведет работу по актуализации порядка оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных организациях, сообщает "РИА Новости".

Как следует из письма министра здравоохранения Михаила Мурашко, "в настоящее время, до утверждения нового порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Минздравом России совместно с Минпросвещения России и Роспотребнадзором проводится работа по подготовке методического письма для субъектов Российской Федерации с актуализированными функциональными обязанностями медицинских работников в части охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях".

"Минздравом России совместно с Минпросвещения России разработана и направлена в субъекты Российской Федерации форма для проведения пообъектной сверки ресурсной обеспеченности общеобразовательных организаций с определением дополнительной потребности в медицинских кабинетах, оборудовании и кадрах. Завершение сверки, по данным Минпросвещения России, ожидается в первой декаде ноября 2023 года", — сообщил глава Минздрава.

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# медсестра , Минздрав РФ

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