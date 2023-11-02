Выставку победителей Всероссийского конкурса "Российский колорит" откроют в Тобольске
Выставки работ победителей V Всероссийского творческого патриотического конкурса "Российский колорит" ко Дню народного единства откроют в Детской школе искусств им. А. А. Алябьева Тобольска 3 ноября.
По информации организаторов проекта, в 2023 году участие в конкурсе приняли более 550 учащихся, студентов и педагогов образовательных учреждений и индивидуальных деятелей искусства и культуры из 130 образовательных учреждений из различных регионов России. Они представили работы в 13 номинациях. Имена победителей назовут в день открытия экспозиции.
В состав жюри конкурса вошли 20 деятелей искусства и специалистов в области образования. Среди них: кандидат искусствоведения, старший преподаватель Казанской государственной консерватории Светлана Решетников; преподаватель ДМШ 10 им. В. А. Гаврилина Екатеринбурга Владимир Голубев; педагог эстрадного вокала ДШИ Тобольска Варвара Ефесова и другие. Председатель жюри - искусствовед, член Международного союза педагогов-художников Полина Коробчинская.
"С 3 по 18 ноября в выставочном зале школы искусств жители и гости города смогут ознакомиться с экспозицией художественных работ. В выставке более 100 художественных и декоративно-прикладных произведений, посвящённых России, ее культуре, истории и национальным традициям. Это возможность для зрителей погрузиться в богатство российской культуры и увидеть ее через творчество юных и профессиональных творцов", - рассказала руководитель ДШИ им. Алябьева Елена Чегодаева.
Зрители из разных регионов России и зарубежья смогут познакомиться с выставкой в режиме онлайн.
Анжела Лебедева