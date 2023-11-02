Выставку победителей Всероссийского конкурса "Российский колорит" откроют в Тобольске

| Фото: vk.com/centr.art.ptica | Фото: vk.com/centr.art.ptica

Выставки работ победителей V Всероссийского творческого патриотического конкурса "Российский колорит" ко Дню народного единства откроют в Детской школе искусств им. А. А. Алябьева Тобольска 3 ноября.

По информации организаторов проекта, в 2023 году участие в конкурсе приняли более 550 учащихся, студентов и педагогов образовательных учреждений и индивидуальных деятелей искусства и культуры из 130 образовательных учреждений из различных регионов России. Они представили работы в 13 номинациях. Имена победителей назовут в день открытия экспозиции.

В состав жюри конкурса вошли 20 деятелей искусства и специалистов в области образования. Среди них: кандидат искусствоведения, старший преподаватель Казанской государственной консерватории Светлана Решетников; преподаватель ДМШ 10 им. В. А. Гаврилина Екатеринбурга Владимир Голубев; педагог эстрадного вокала ДШИ Тобольска Варвара Ефесова и другие. Председатель жюри - искусствовед, член Международного союза педагогов-художников Полина Коробчинская.

"С 3 по 18 ноября в выставочном зале школы искусств жители и гости города смогут ознакомиться с экспозицией художественных работ. В выставке более 100 художественных и декоративно-прикладных произведений, посвящённых России, ее культуре, истории и национальным традициям. Это возможность для зрителей погрузиться в богатство российской культуры и увидеть ее через творчество юных и профессиональных творцов", - рассказала руководитель ДШИ им. Алябьева Елена Чегодаева.

Зрители из разных регионов России и зарубежья смогут познакомиться с выставкой в режиме онлайн.

Анжела Лебедева