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Автобус на 17 мест получила школа в Тобольском районе

Общество, 18:41 01 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый автобус на 17 мест получила школа п. Прииртышский. На нём будут возить школьников из п. Сибиряк и д. Соколовки, сообщает администрация Тобольского района.

Средства на транспорт выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование".

Напомним, сейчас школьников Тобольского района на уроки привозят 29 специальных автобусов. Детский транспорт оснащён тахографами и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. К началу учебного года водители прошли обязательное повышение квалификации.

В труднодоступной д. Елань Хмелёвского сельского поселения обустроили разворотную площадку для школьного автобуса. Теперь дети приезжают на уроки в школу п. Сетово, прежде они учились в д. Хмелёвой и жили в пришкольном интернате, приезжая домой на каникулы.

Ежедневно детей подвозят из 53 населённых пунктов. Маршруты утверждены и согласованы с Госавтоинспекцией региона. В этом учебном году на подвозе 754 сельских ученика.

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# Прииртышский , Тобольский район , школьный автобус

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