Более 23 тыс. обращений получили в уральских филиалах фонда "Защитники Отечества" с начала работы

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО

Более 23 тыс. обращений получили филиалы фонда "Защитники Отечества" в Уральском федеральном округе с 1 июня.

Об этом было сказано на совещании с государственным фондом поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", которое по поручению полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева провел в онлайн-формате его заместитель Борис Кириллов.

Он поблагодарил руководителей филиалов и социальных координаторов за ежедневную заботу о ветеранах CBO и семьях погибших бойцов.

"Наша задача помочь обеспечить ту поддержку и уважение, которые заслуживают наши защитники Отечества", – подчеркнул замполпреда от имени Владимира Якушева, также добавив, что помощь военнослужащим, ветеранам и их семьям находится на личном контроле полномочного представителя президента.

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО

Участники совещания обсудили организационные и проблемные вопросы, которые возникают у сотрудников филиалов, а также их совместную работу с общественными приёмными президента России в регионах Уральского округа по обращениям от военнослужащих и членов их семей.

После этогозаместитель полпреда Борис Кириллов и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков посмотрели, как идёт ремонт в здании свердловского филиала фонда – после завершения работ, к концу года, помещение будет значительно расширено.

Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Филиалы фондов начали работу во всех регионов с 1 июня, сообщает пресс-служба полпредства.