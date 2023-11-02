Более 7,3 км дороги отремонтировали в Юргинском районе в 2023 году

| Фото: главное управление строительства Тюменской области | Фото: главное управление строительства Тюменской области

7 тыс. 397 м автомобильной дороги Аромашево - Юргинское отремонтировали в Юргинском районе в 2023 году. Подрядная организация провела работы по восстановлению дорожного покрытия, устранила пучины, заменила верхние слои асфальтобетона, укрепила обочины. Новое покрытие уложено на площади почти 52 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" позволяет последовательно приводить в порядок востребованные региональные трассы. В 2022 году было отремонтировано 9 км этой дороги в районе с. Шипаково и Лабино.

Напомним, в 2023 году в рамках национального проекта ремонтные работы проведены на 33 региональных дорогах. Восстановлено 148,12 км асфальтобетонного покрытия.