3 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени, в Перинатальном центре в акушерском стационаре по ул. Даудельной, к. 8, запустят новый проект "Мама на все 100" для тюменских родителей.

В Тюмени, Тобольске и Ялуторовске откроются уникальные площадки, где все желающие смогут принять участие в международной просветительской акции "Большой этнографический диктант–2023".

В Тюмени, во Дворце творчества и спорта "Пионер", назовут имена победителей Международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота". Гала-концерт состоится 4 ноября.

В Тюмени в 14 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63,) в рамках вторых научно-образовательных чтений "Культурно-историческое наследие Тюмени" состоится круглый стол "Благотворители - первые Почетные граждане Тюмени".

В Тюмени в 16 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова состоится встреча "Наш – судостроительный!" в рамках проекта "Труженики тыла".

В Тюмени в 18 часов 15 минут в холле первого этажа ТЦ "Кристалл" начнется флэшмоб, приуроченный ко Всемирному фестивалю молодежи.

В Тюмени в 19 часов в Молодежном театре "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) состоится премьера спектакля "Записки сумасшедшего" по повести Николая Гоголя.

В Тобольске продолжится XXVII фестиваль-конкурс "Духовная песнь православной Сибири", он завершится 4 ноября.

В Ишиме, на базе начальной школы № 31, состоится финал городского фестиваля по быстрым шахматам.

Интересное в этот день:

1888 — первое исполнение симфонической сюиты "Шехерезада" Николая Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

1907 — во Франции Поль Корню совершил полёт на первом в мире вертолёте, который, поднявшись на 2 м над землёй, продержался в воздухе около 20 секунд.

1950 — самолёт Lockheed 749 Constellation компании Air India, выполняющий рейс из Каира в Женеву, разбился в условиях снежной бури, врезавшись в гору Монблан в 200 м ниже вершины.

1958 — советский астроном Н. А. Козырев наблюдал на Луне, в кратере Альфонс, выделение газов, сходных по спектральному составу с газами земных вулканов, из чего сделал вывод о вулканической активности.

1967 — дал промышленный ток гидроагрегат Красноярской ГЭС.

1989 — в Москве провели первый в СССР валютный аукцион.

2014 — открытие Всемирного торгового центра.