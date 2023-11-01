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В Тюмени запустят новый проект "Мама на все 100"

Общество, 18:08 01 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый проект "Мама на все 100" для тюменских родителей запустят 3 ноября в Перинатальном центре в акушерском стационаре по ул. Даудельной, корпус 8. Проект направлен на гармоничное, активное и здоровое материнство, а также повышение рождаемости и формирования поколения ЗОЖ, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Организатором выступил региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики. В проекте мамы смогут научиться правильному грудному вскармливанию, преодолению тревожности и депрессивного состояния, создавать красивое пространство вокруг и релаксировать. Также участницам дадут советы по правильному питанию.

На проект обязательна предварительная запись по тел.: 56-11-83, добавочный 105. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение: 18+.

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# проекты , родители

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