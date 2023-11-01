Большой этнографический диктант напишут в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске 3 ноября

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени, Тобольске и Ялуторовске 3 ноября будут открыты уникальные площадки, где все желающие смогут принять участие в международной просветительской акции "Большой этнографический диктант–2023".

Ответить на вопросы этнографического диктанта в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, сообщает пресс-служба комитета по делам национальностей Тюменской области.

Ежегодная международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", которая знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности пройдет с 3 по 8 ноября 2023 года.

Ежегодно жители Тюменской области активно присоединяются к акции. Диктант проводится в канун Дня народного единства в онлайн и офлайн форматах.

Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей и комитет по делам национальностей Тюменской области.

Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства.

Диктант впервые прошел в 2016 году, тогда участие в нем приняли 90 тыс. жителей России. В 2022 году – более 4 млн человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежных стран. В Тюменской области акцию поддержали почти 33 тыс. участников.

Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский.

Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов. 20 из них — общие для всех, 10 — уникальны для каждого субъекта России, а для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут.

Правильные ответы на задания опубликуют на сайте диктанта до 13 ноября 2023 года.

Более подробную информацию можно узнать на сайте, в официальной группе ВКонтакте или у регионального координатора площадки.