Ишимцы всех возрастов примут участие в осеннем фестивале по шахматам

| Фото: Спортивная школа Ишима | Фото: Спортивная школа Ишима

Городской фестиваль по шахматам пройдет на базе начальной школы № 31 в Ишиме с 1 по 3 ноября. Состязания пройдут по быстрым шахматам. 1 и 2 ноября в интеллектуальной схватке сойдутся представители ишимских школ, а 3 ноября за шахматные столы сядут дошкольники и ветераны, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"В нашем районе соревнования по шахматам проходят регулярно, чаще всего мы их приурочиваем к каким-либо праздникам. Осенью традиционно проходил турнир среди школ нашего города, но в этом году мы решили расширить категорию участников и поднять уровень соревнований до фестиваля, в котором смогут принять участие не только школьники, но и воспитанники детских садов и ветераны", - сказал главный судья соревнований Роман Ржанов.