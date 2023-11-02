400 профессий представили тюменским школьникам на выставке-практикуме "Лаборатория будущего"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 4,5 тыс. школьников Тюменской области посетили мультимедийную выставку-практикум "Лаборатория будущего" в историческом парке "Россия – моя история" в октябре.

С помощью интерактивных квестов и симуляторов ученики познакомились с 400 профессиями, с устройством современного рынка труда и системой профессионального образования.

А затем на практике проанализировали актуальные социальные вопросы в регионе и предложили пути решения через конкретные проекты, сообщает областной департамент культуры.