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400 профессий представили тюменским школьникам на выставке-практикуме "Лаборатория будущего"

Общество, 10:35 02 ноября 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 4,5 тыс. школьников Тюменской области посетили мультимедийную выставку-практикум "Лаборатория будущего" в историческом парке "Россия – моя история" в октябре.

С помощью интерактивных квестов и симуляторов ученики познакомились с 400 профессиями, с устройством современного рынка труда и системой профессионального образования.

А затем на практике проанализировали актуальные социальные вопросы в регионе и предложили пути решения через конкретные проекты, сообщает областной департамент культуры.

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# выставка , профориентация

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