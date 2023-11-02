В День народного единства в Тюменской области запрещена продажа алкоголя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Продажа алкоголя в местах розничной торговли запрещена на территории Тюменской области 4 ноября, в День народного единства.

В регионе действует постановление правительства №555 от 22 ноября 2017 года "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области"

4 ноября – последнее в череде дат 2023 года, когда действует ограничительная мера. Ранее это были 1, 9 и 19 мая, 1, 12, 24 июня, 29 июля, 1 сентября.

Правовой документ касается розничной торговли. Указанный запрет не распространяется на продажу алкогольной продукции организациями общественного питания.