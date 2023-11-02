Тюменцам расскажут историю работы судостроительного завода в годы Великой Отечественной войны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей и гостей города приглашают на встречу "Наш – судостроительный!", которая пройдет в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова 3 ноября. Мероприятие посвящено истории работы Тюменского судостроительного завода в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба централизованной городской библиотечной системы.

Гости мероприятия познакомятся со списком рабочих и служащих тюменской судоверфи в годы Великой Отечественной войны, которые опубликованы на краеведческом портале "Город Т". Участники встречи также изучат архивные материалы военного времени, пролистают местные газеты, посмотрят уникальные фотографии завода, его рабочих и служащих.

Также горожане услышат песню, посвященную тыловому подвигу тюменцев, благодаря которому сегодня Тюмень носит гордое звание Города трудовой доблести. По окончании встречи все желающие смогут совершить прогулку в сквер Петра Потапова, где установлен памятник трудовому подвигу тюменских судостроителей – полная копия торпедного катера "Комсомолец", а также памятник "Судостроителям, отстоявшим Отечество ратными и трудовыми подвигами".

Количество мест ограничено, необходима предварительная запись. Задать вопросы и предварительно записаться можно по телефону: 22-52-37.

Возрастное ограничение: 16+.