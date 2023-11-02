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В Тюмени на уборку снега вышло 399 единиц спецтехники

Общество, 11:52 02 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

399 единиц спецтехники вышло на уборку улиц в Тюмени после снегопада 2 ноября. Из них 76 комбинированных дорожных машин, 122 трактора МТЗ, 77 погрузчиков, 5 грейдеров, 93 самосвала, а также прочая техника. Задействованы 634 дорожных рабочих.

В первую очередь идет прометание проезжей части, опасных и интенсивных участков, в том числе, эстакад и путепроводов.

"Следующим этапом у нас всегда - остановочные павильоны, пешеходные переходы, а после этого уже уборка проезжей части. Подрядчики активно ведут работы, в часы пик интенсивность, конечно, работы была не такая высокая, как хотелось бы, но на данный момент по графику они уже нагнали все свои схемы движения", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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# уборка снега

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