В Тюмени на уборку снега вышло 399 единиц спецтехники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

399 единиц спецтехники вышло на уборку улиц в Тюмени после снегопада 2 ноября. Из них 76 комбинированных дорожных машин, 122 трактора МТЗ, 77 погрузчиков, 5 грейдеров, 93 самосвала, а также прочая техника. Задействованы 634 дорожных рабочих.

В первую очередь идет прометание проезжей части, опасных и интенсивных участков, в том числе, эстакад и путепроводов.

"Следующим этапом у нас всегда - остановочные павильоны, пешеходные переходы, а после этого уже уборка проезжей части. Подрядчики активно ведут работы, в часы пик интенсивность, конечно, работы была не такая высокая, как хотелось бы, но на данный момент по графику они уже нагнали все свои схемы движения", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин.