Проект тюменского врача победил в конкурсе "Я – лидер скорой помощи"

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Проект тюменского врача скорой помощи Владимира Межакова победил в конкурсе "Я – лидер скорой помощи". Его предложение "Один плюс три" - о студентах-медиках, которые смогут получать опыт в реальных условиях, сообщает департамент здравоохранения региона.

"На скорой работают универсальные солдаты, готовые к неожиданным и сложным ситуациям. Вот такой образ складывался у меня, когда я еще был студентом. Мне очень хотелось попробовать себя в этой роли. Не было возможности, кроме производственной практики, которая помогает сориентироваться в профессии, но не дает испытать себя в полной мере и посмотреть, что я могу", – отмечает победитель.

Очевидные плюсы от взаимодействия со студентами получат и бригады скорой помощи. Еще одна пара рук – это спасение. Попадая в тяжелые ситуации, когда нет лифта, нет очевидцев, а на часах четыре часа и нужно эвакуировать пациента, медики не отказались бы еще от одного помощника, как и при оказании медицинской помощи. Да и возможность быть наставником и передавать свой опыт – это тоже значимое дело, считает врач.

"Выполнение профессионального долга связано с риском. Мы никогда точно не знаем, куда приедем и с чем столкнемся. Поэтому перед первым дежурством новички пройдут инструктаж: как необходимо вести себя в опасных ситуациях, какая есть тактика действий на вызове и объем манипуляций", – рассказал врач скорой помощи Владимир Межаков.

Добровольческая деятельность – новый вектор, а для конкурсанта – давняя мечта, ради которой он готов к решительным действиям.

"Безусловно, приятно и неожиданно стать лидером скорой медицинской помощи. О победе не думаешь до объявления результатов. Верю, что с таким же вдохновением продолжу работу над проектом", – заверил врач.