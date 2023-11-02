Фотогалерея: в Тюмени запустили движение по третьему уровню развязки Мельникайте - Дружбы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий уровень развязки Мельникайте – Дружбы открыли в Тюмени 2 ноября. АО "Мостострой-11" построило объект на год раньше запланированного срока. Мост даст возможность автомобилистам из микрорайона Тарманы попадать в любой уголок города, в том числе в центр.

В планах администрации города сделать улицу Мельникайте беспрерывной для движения. Проект дальнейшего развития важного для города транспортного узла находится на госэкспертизе.