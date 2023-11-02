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Фотогалерея: в Тюмени запустили движение по третьему уровню развязки Мельникайте - Дружбы

Экономика, 11:41 02 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий уровень развязки Мельникайте – Дружбы открыли в Тюмени 2 ноября. АО "Мостострой-11" построило объект на год раньше запланированного срока. Мост даст возможность автомобилистам из микрорайона Тарманы попадать в любой уголок города, в том числе в центр.

В планах администрации города сделать улицу Мельникайте беспрерывной для движения. Проект дальнейшего развития важного для города транспортного узла находится на госэкспертизе.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# мост , транспортная развязка , улица Мельникайте

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