Третий уровень развязки Мельникайте – Дружбы открыли в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий уровень развязки Мельникайте – Дружбы открыли в Тюмени 2 ноября. АО "Мостострой-11" построило объект на год раньше запланированного срока. Мост даст возможность автомобилистам из микрорайона Тарманы попадать в любой уголок города, в том числе в центр.

Об этом по итогам рабочего совещания во время открытия моста сказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"С подрядной организацией еще летом мы договорились о том, что необходимо сделать дополнительные мероприятия, которые позволят не просто выполнить этап работ, связанный с развязкой, но и примыкание к улице Малышева. Это разгрузит транспортную развязку на пересечении с улицей Дружбы. Сегодня движение из микрорайона Тарманы организовано по временной схеме, согласованной с ГИБДД. Все мероприятия существенно разгрузят этот транспортный узел", - уверен он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство третьего уровня развязки Мельникайте – Дружбы началось в апреле 2021 года. Весь объем работ по контракту должен был закончиться до 1 декабря 2024 года. Тюменским мостостроителям удалось сдать объект в эксплуатацию ранее запланированного благодаря слаженной работе с ресурсоснабжающими организациями и администрацией города, заметил директор филиала "Мостоотряд 36" АО "Мостострой-11" Андрей Лазарев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наши компетенции позволяют выполнять строительство таких объектов. Мы выстроили последовательную работу монтажа металлоконструкций, сооружения опор на освобождённых территориях. Сегодня снег с моста уберем, антиобледенительные средства нанесены, вскоре начнут работать. С 12 часов движение по третьему уровню запустим полностью", - сказал Лазарев.

Более 5 млрд 77 млн рублей выделено на строительство третьего уровня развязки. Средства направлялись из бюджетов разных уровней, в том числе из федерального - инфраструктурный кредит. Работы на данной развязке продолжатся, ул. Мельникайте получит прямой ход. Проект находится в Главгосэкспертизе.

"До конца года мы получим положительное заключение рабочей документации и сметной стоимости. Это позволит нам говорить в 2024 году о выделении денежных средств для продолжения работ. Идея, которая была заложена по Мельникайте, сделать так, чтобы она была трассой для беспрерывного движения. Она соединит Заречную и центральную часть города с улицей Тимофея Чаркова и выходом на Щербакова", - рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Анжела Лебедева