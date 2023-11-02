Третий уровень развязки Мельникайте – Дружбы открыли в Тюмени
Третий уровень развязки Мельникайте – Дружбы открыли в Тюмени 2 ноября. АО "Мостострой-11" построило объект на год раньше запланированного срока. Мост даст возможность автомобилистам из микрорайона Тарманы попадать в любой уголок города, в том числе в центр.
Об этом по итогам рабочего совещания во время открытия моста сказал глава Тюмени Руслан Кухарук.
"С подрядной организацией еще летом мы договорились о том, что необходимо сделать дополнительные мероприятия, которые позволят не просто выполнить этап работ, связанный с развязкой, но и примыкание к улице Малышева. Это разгрузит транспортную развязку на пересечении с улицей Дружбы. Сегодня движение из микрорайона Тарманы организовано по временной схеме, согласованной с ГИБДД. Все мероприятия существенно разгрузят этот транспортный узел", - уверен он.
Строительство третьего уровня развязки Мельникайте – Дружбы началось в апреле 2021 года. Весь объем работ по контракту должен был закончиться до 1 декабря 2024 года. Тюменским мостостроителям удалось сдать объект в эксплуатацию ранее запланированного благодаря слаженной работе с ресурсоснабжающими организациями и администрацией города, заметил директор филиала "Мостоотряд 36" АО "Мостострой-11" Андрей Лазарев.
"Наши компетенции позволяют выполнять строительство таких объектов. Мы выстроили последовательную работу монтажа металлоконструкций, сооружения опор на освобождённых территориях. Сегодня снег с моста уберем, антиобледенительные средства нанесены, вскоре начнут работать. С 12 часов движение по третьему уровню запустим полностью", - сказал Лазарев.
Более 5 млрд 77 млн рублей выделено на строительство третьего уровня развязки. Средства направлялись из бюджетов разных уровней, в том числе из федерального - инфраструктурный кредит. Работы на данной развязке продолжатся, ул. Мельникайте получит прямой ход. Проект находится в Главгосэкспертизе.
"До конца года мы получим положительное заключение рабочей документации и сметной стоимости. Это позволит нам говорить в 2024 году о выделении денежных средств для продолжения работ. Идея, которая была заложена по Мельникайте, сделать так, чтобы она была трассой для беспрерывного движения. Она соединит Заречную и центральную часть города с улицей Тимофея Чаркова и выходом на Щербакова", - рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.
Анжела Лебедева