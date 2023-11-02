Тюменцев ждет последняя короткая рабочая неделя в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Длинные выходные и последняя короткая рабочая неделя джут тюменцев в 2023 году. День народного единства – 4 ноября – выпадает на субботу. По закону в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного - понедельник. Пятница, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час, сообщает пресс-служба "hh.ru".

"Важно помнить, что есть особенности по привлечению сотрудников в нерабочие праздничные дни и выходные. В большинстве случаев работодатель должен запросить согласие на работу в такой период. Исключением может быть, например, предотвращение катастроф", - сказала эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере.

За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф.

Добавим, в Тюменской области открыто почти 600 вакансий для подработки по выходным. Чаще всего это вакансии упаковщиков, курьеров, водителей, работников торгового зала, официантов, продавцов.