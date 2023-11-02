24 издания тюменских авторов вошли шорт-лист "Книги года-2023"

24 издания вошли шорт-лист "Книги года–2023". Все книги по условиям конкурса произведены или опубликованы в Тюменской области, включая Югру и Ямал, либо созданы автором, постоянно проживающим в регионе, либо посвящены области и автономным округам.

Имена лучших авторов и издателей Тюменской области объявят на торжественной церемонии награждения победителей 10 ноября в Менделеевке. Мероприятие стартует в 17 часов в читальном зале на третьем этаже, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

Ознакомиться со списком можно на сайте.

Возрастное ограничение: 18+