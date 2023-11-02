  • 2 ноября 20232.11.2023четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

24 издания тюменских авторов вошли шорт-лист "Книги года-2023"

Общество, 18:08 02 ноября 2023

24 издания вошли шорт-лист "Книги года–2023". Все книги по условиям конкурса произведены или опубликованы в Тюменской области, включая Югру и Ямал, либо созданы автором, постоянно проживающим в регионе, либо посвящены области и автономным округам.

Имена лучших авторов и издателей Тюменской области объявят на торжественной церемонии награждения победителей 10 ноября в Менделеевке. Мероприятие стартует в 17 часов в читальном зале на третьем этаже, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

Ознакомиться со списком можно на сайте.

Возрастное ограничение: 18+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Книга года

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 02.11.2023"Россети Тюмень" инициируют прокурорскую проверку в отношении недобросовестных застройщиков в Тюменской области
18:08 02.11.2023 24 издания тюменских авторов вошли шорт-лист "Книги года-2023"
17:57 02.11.20233 ноября - события дня
17:23 02.11.2023Тюменцев-контрактников регион обеспечивает дополнительным обмундированием